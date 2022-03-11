McDonald's назвал дату закрытия ресторанов

Рестораны сети McDonald's закроются 14 марта, сообщили в пресс-службе компании. Все сотрудники продолжат получать зарплату во время приостановки работы.

В компании сослались на технические сложности и проблемы с логистикой.

«Компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», – цитирует заявление РИА «Новости».

В McDonald's заверили, что офис компании будет работать в прежнем режиме, а рестораны, предварительно, закроют на три месяца. При этом, ежемесячные расходы на обязательства перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 млн долларов. Поскольку 62 тыс. человек работают в системе McDonald's, еще 100 тыс. – на предприятиях поставщиков.

8 марта компания анонсировала приостановку работы 850 ресторанов в России. Вслед за ней владеющая KFC компания Yum! Brands объявила о приостановке работы в России 70 ресторанов сети. Именно столько заведений в РФ принадлежат собственно компании, всего ресторанов более 1100.

Москва, Наталья Рязанова

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