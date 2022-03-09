KFC приостанавливает работу в России

Компания Yum! Brands (владеет KFC и Pizza Hut) объявила о приостановке работы в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, Yum! Brands работает со своим главным франчайзи над приостановкой деятельности всех ресторанов Pizza Hut в России.

Ранее компания приняла решение приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России.

Сеть KFC в России насчитывает более 1,1 тысячи ресторанов, из них собственных – 70.

Напомним, 8 марта о закрытии всех 850 ресторанов в России сообщил глава McDonald's Крис Кемпчински. Такое решение, по его словам, принято из-за конфликта на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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