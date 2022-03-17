Франчайзи McDonald's в России арестован в Казахстане

Крупный казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев арестован по подозрению в хищении средств в квазигосударственном секторе Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Суд санкционировал ареста предпринимателя на два месяца.

Боранбаев является франчайзи McDonald's в Казахстане, Белоруссии и некоторых регионах России.

«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.", – говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, 17 марта суд избрал для 55-летнего бизнесмена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе.

Кайрат Боранбаев является одним из богатейших людей Казахстана. В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов Казахстана в 2021 году он занимал 14-е место с состоянием 590 млн долларов.

Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултаном, который умер в 2020 году вследствие наркозависимости.

Напомним, рестораны McDonald's приостановили работу в России из-за ситуации на Украине. Компания временно закрыла точки по всей стране, продолжив выплачивать зарплаты сотрудникам.

Нурсултан, Наталья Петрова

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