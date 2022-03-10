Куйвашев отменил все ограничения, кроме масок

В Свердловской области отменены практически все ковидные ограничения, кроме масочного режима. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений. Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок», – написал Куйвашев.

В оперштабе уточнили, что обязательным остается требование к соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Людям старше 60 лет по-прежнему рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Все работодатели по-прежнему должны обеспечить исполнение требований санитарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники.

Как уже сообщал «Новый День», в последние два дня в Свердловской области резко сократилось число новых случаев Covid-19. По данным федерального оперштаба, 9 марта в регионе выявлено 2555 заражений – такие показатели были на Среднем Урале до начала «омикронной» волны. Сегодня федеральный оперштаб сообщил о 2076 случаях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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