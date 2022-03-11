В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 2263 случая Covid-19, что почти на 300 меньше, чем вчера, и в два раза меньше, чем позавчера.

В региональном оперштабе сообщили, что в Екатеринбурге заразились 722 человека, остальные – в городах области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 395 616 случаев.

Сегодня в больницах остается 435 тяжелых больных, из них 244 – в реанимации, 181 – на ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 2812 человек. За сутки от коронавируса умерли 8 пациентов, с начала пандемии – 10 401 человек.

Напомним, вчера в Свердловской области отменили большую часть коронавирусных ограничений, которые были введены местным указом. Продолжают действовать только нормы, установленные Роспотребнадзором, а также – масочный режим.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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