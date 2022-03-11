«В «Макдональдс» не хожу, ем шаурму»: каких импортных товаров будет особенно не хватать екатеринбуржцам (ВИДЕО)

Ikea, H&M, McDonald's, Apple и другие зарубежные компании приостанавливают работу в России. В Екатеринбурге уже закрылись магазины известных брендов, в торговых центрах образовались пустые пространства. «Новый День» вышел на улицы города, чтобы узнать у екатеринбуржцев, каких товаров зарубежных производителей им будет особенно не хватать.

Екатеринбуржцы о «Макдональдсе»

Как показал наш опрос, большинство людей старшего поколения уверены, что нуждаться они ни в чем не будут. «Сами должны справиться, все свое должно быть, как в Советском Союзе», – заявил один из респондентов.

Молодежь, напротив, называет конкретные товары, продажу которых приостановили в России. В список того, чего особенно будет не хватать молодым людям, попала косметика, платежный сервис Apple pay, одежда Adidas и другое. «Мы на программистов учимся. Сейчас хотят заблокировать App Store, а это аккаунт разработчиков. Из-за этого сотни программистов вообще без работы останутся», – сказал один из собеседников агентства.

Правда и среди представителей молодежи мнения разнятся, некоторые из них уверены, что ограничения никак не повлияют на их жизнь. «На меня одежду не шьют спортивные магазины, «Найки» – не моя ростовка, я одеваюсь где попало. В «Макдональдс» не хожу, ем шаурму», – сказал один из студентов, которых встретили на улице корреспонденты «Нового Дня». «Может кто-то похудеет, начнем лучше питаться, эта еда не для обычных студентов», – закончил его спутник.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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