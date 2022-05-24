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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 24 мая 2022, 13:03 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге закрылись магазины re:Store

В Екатеринбурге закрылись два магазина re:Store: в «Торговой галерее» на Радищева и в VEER Mall (проспект Космонавтов). Как сообщается на сайте официального дистрибьютера техники Apple, торговые точки «временно закрыты». Работают магазины в «Меге», «Гринвиче» и «Пассаже».

Добавим, с марта Apple прекратила торговлю через интернет-магазин – это решение связано с событиями на Украине.

Екатеринбург, Марина Иванова

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