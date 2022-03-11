В выходные будет аномально холодно: синоптики и МЧС выпустили предупреждение

В предстоящие выходные на Урале будет аномально холодно: температура ожидается ниже климатической нормы – на 7 и более градусов. В Свердловской области по ночам будет до -33 °C, днем – до -10.

«11-14 марта в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, 11-15 марта в Курганской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», – сообщает уральский гидрометцентр. Там также объявили НМУ первой степени опасности, что говорит о смоге или дымке в воздухе. Предупреждение объявлено до 20 часов 14 марта.

По прогнозам синоптиков, самые холодные ночи будут на севере области и в горах – до -32 …-33 градусов. В остальных районах от -14 до -27 °C. Днем в субботу и воскресенье по области будет -5 …-10, в Екатеринбурге – -7 …-9 °C.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области выпустили предупреждение о морозах.

«Следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование», – предупреждают спасатели.

На дорогах возможно образование накатов, заносов, наледи, что способствует ДТП. Автомобилистов просят быть внимательнее и не превышать скорость. А без острой необходимости вообще лучше никуда не ехать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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