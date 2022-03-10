«Китай заменит меньше половины потерянного, и то через 2-3 года». Эксперты об азиатских перспективах экономики России

После беспрецедентных западных санкций экономика России резко разворачивается в сторону Азии, и, в первую очередь, Китая. «Новый День» спросил у экономистов, как долго продлится переходный период, и смогут ли азиатские страны заменить Европу и США на российском рынке.

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что для замены выпадающих из-за санкций запчастей и сырья потребуется от одного года до трех лет – в зависимости от сложности оборудования. Причем большую часть технологий будет невозможно заменить даже в Китае.

«Микропроцессоры из Китая к нам, скорее всего, не пойдут. Дело в том, что крупнейшая китайская фабрика по производству микроэлектроники SMIC использует западное оборудование, и США также могут наложить на него санкции. Так что в этом случае Китай рискует. Значительную часть оборудования, если говорить о станках и сложных машинах, тоже не получится заменить. Я имею в виду, что в Китае нет аналогов топовых марок из США, Германии и Великобритании. Все остальное: одежда, обувь, медицинские субстанции, может быть, автомобили – да, это заменить в Азии можно, но через два-три года. Потому что нужно время, чтобы тамошние фабрики приняли заказ России, внесли его в свои производственные планы и приняли оплату – пока даже неясно, в какой валюте. Так что разговоры о том, что Китай способен полностью заменить нам товары с Запада – это самообман. Скорее всего, Китай сможет заменить нам меньше половины потерянного.

Какие будут последствия для россиян? Резкий рост инфляции, бегство IT-отрасли и резкое увеличение количества вредных производств. Будет упрощение потребления. Условно говоря, среди продуктов будет только десять наименований, в одежде – пара наименований. Менять одежду и обувь мы будем редко. Для большинства людей границы будут закрыты, не все смогут позволить себе отдых даже в Турции и Египте. Обнищание населения затянется, как минимум, на пять лет», – поделился мнением Виталий Калугин.

Более оптимистично настроен директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Говорить о полном переходе российской экономики на азиатский рынок достаточно сложно, потому что существуют разные группы товаров и активов. Валютное переориентирование уже идет вовсю. Объем торгов в юанях на Московской бирже вырос в сотни раз. Если говорить об энергоносителях, то Китай в принципе может скупить весь российский газ и нефть, и то ему не хватит. Потому что у китайской экономики колоссальная потребность в энергоресурсах, и особенно в газе. Но для этого нужно построить новые газо- и нефтепроводы или заводы по производству сжиженного газа. Думаю, сейчас решение этих вопросов будет ускорено.

Чуть хуже обстоят дела с металлами. Россия поставляет металл и в Китай, и в США. Теоретически экспорт можно переориентировать только на Китай, но будет ли это правильным? Потому что есть пресловутый принцип не хранить яйца в одной корзине. Сегодня у России хорошие отношения с Китаем, а завтра могут возникнуть разночтения. Так что диверсификация для России тоже важна. Самое простое, что можно сделать, – это заменить европейские торговые сети на китайские. На это потребуется как минимум 3-4 месяца.

Если говорить про высокотехнологичное оборудование, то мы жили под такими санкциями весь период Советского Союза. И тогда находили способы, как обходить эти запреты, чтобы получить хорошие станки. Это больше вопрос обходных схем и дополнительных затрат посреднику. Я не говорю, что это хорошо. Все эти варианты косые, но трагедии тут нет. Всегда можно найти варианты решения проблемы. Более того, я думаю, что как только горячая фаза конфликта на Украине прекратится, большинство самых жестких санкций, касающихся авиаотрасли и промышленности, отменят. Нужно помнить, что западные санкции – это удар в обе стороны, и экономика Запада тоже пострадает», – отметил собеседник агентства.

Что касается массового ухода западных компаний с российского рынка, то ждать их быстрого возвращения не стоит, отмечают эксперты. Виталий Калугин считает, что европейские и американские компании вернутся только в случае радикального изменения политической обстановки. «Для большинства западных брендов российский рынок занимал около 10%, так что уход не грозит им большими потерями. Условно, они потеряют 5-7 лет в развитии, а Россия без этих брендов – все 25 лет», – отмечает он.

Максим Марамыгин подчеркивает, что пока западные компании объявили только о приостановке деятельности в России, и никто «насмерть не уходит». Эксперт надеется, что уже к лету ситуация может наладиться.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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