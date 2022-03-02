«Все упирается в деньги». Почему у Екатеринбурга не отобрали Универсиаду

Екатеринбург лишился двух крупных международных событий – саммита «СпортАккорд» и чемпионата мира по волейболу. Многие наблюдатели прогнозируют, что та же судьба постигнет и Универсиаду, однако источники «Нового Дня» говорят, что важны нюансы, которые не видны сторонним людям, и шансов, что Всемирные студенческие игры все же пройдут на Урале, довольно много.

«Все упирается в деньги. Те соревнования, что уже отобрали у России, организовывали спортивные федерации, которые, в основном, спонсируются странами запада. А у Международной федерации студенческого спорта – FISU – основной источник финансирования – Россия и Китай. КНР, как известно, сообщила, что не считает спецоперацию на Украине вторжением, так что пока так – без нас и Китая федерации конец. Если отменят Универсиаду в Екатеринбурге, скорее всего, FISU перестанет существовать. Просто из солидарности – все побежали, и я побежал – федерация не будет отменять Игры», – рассказал «Новому Дню» источник в правительстве региона, знакомый с ситуацией.

Напомним, что около года назад, в конце марта 2021-го, российского министра спорта Олега Матыцина по решению Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства отстранили до декабря 2022 года от руководства FISU, однако срок его полномочий еще не истек. Через десять месяцев он должен вернуться к исполнению обязанностей на посту руководителя международной федерации.

Другой источник, впрочем, указывает: весьма вероятно, что Универсиада пройдет без участия представителей стран-участниц НАТО и им сочувствующих.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»