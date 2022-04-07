Екатеринбург не будет сокращать расходы на строительство объектов Универсиады

Все объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут достроены. Сокращать их финансирование в текущих условиях не планируется. Об этом сообщил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

«Все запланированные средства в бюджете города и Свердловской области остаются в прежних параметрах, работы на объектах ведутся. Более того, мы успели закупить зарубежное оборудование по муниципальным объектам, так что, скорее всего, оно будет поставлено. Не успели закупить часть спортивного оборудования в «Калининец», поэтому будут использованы российские аналоги. Но в целом спорткомплекс «Калининец» будет полностью отстроен, бассейн «Юность» отремонтирован, вся стройка в Новокольцовском районе идет в заданных параметрах, сегодня мы там продолжаем строить улично-дорожную сеть. Все работы идут по запланированным графикам», – рассказал чиновник.

Как ранее писал «Новый День», в бюджете Екатеринбурга на 2022 год заложено 3,4 миллиарда рублей на подготовку к Универсиаде. Впрочем, Алексей Прядеин в разговоре с журналистами упомянул, что сумма на самом деле больше. Бюджетные деньги должны пойти не только на ремонт спортивных объектов и дорожные работы, но и на приведение в порядок архитектурных памятников и зданий на гостевых маршрутах.

Ранее из-за западных санкций Екатеринбург лишился двух крупных международных событий – саммита «СпортАккорд» и чемпионата мира по волейболу. Всемирные студенческие игры (Универсиада), должны состояться в уральской столице в августе 2023 года. Решение об их отмене не принималось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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