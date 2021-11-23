Екатеринбург потратит на подготовку к Универсиаде еще 3,4 миллиарда рублей

В гордуме Екатеринбурге сегодня состоялось «нулевое чтение» проекта бюджета на ближайшие три года. В 2022 году доходная часть городской казны увеличится до рекордных 56 миллиардов рублей, а приоритетными расходами станут подготовка к Универсиаде и 300-летие уральской столицы. Оба события, напомним, состоятся в августе 2023 года.

Об основных параметрах бюджета Екатеринбурга рассказала депутатам начальник департамента финансов Анна Турунцева. В 2022 году доходы казны составят 56,408 миллиарда рублей, расходы – 58,049 млрд. Дефицит определен в размере 1,6 млрд руб.

Собственные доходы города составят 26,8 млрд руб., безвозмездные поступления – 29,5 млрд.

Общие статьи расходов выглядят так:

• образование – 27,100 миллиарда рублей;

• физкультура и спорт – 3,864 миллиарда рублей;

• культура – 1,544 миллиарда рублей;

• ЖКХ – 3,333 миллиарда рублей;

• национальная экономика – 13,846 миллиарда рублей

• общегосударственные вопросы – 3,773 миллиарда рублей;

• социальная политика – 4,024 миллиарда рублей;

• охрана окружающей среды – 289 миллионов рублей;

• национальная безопасность – 174 миллиона рублей;

• СМИ – 100 миллионов рублей.

На подготовку к Универсиаде-2023 в бюджете города заложено 3,4 миллиарда рублей, из них 1,8 млрд дает федеральный бюджет. Эти деньги пойдут на реконструкцию легкоатлетического стадиона спорткомплекса «Калининец» (1,8 миллиарда рублей), капитальный ремонт и оснащение городских спортивных объектов (564 миллиона рублей), приведение в порядок архитектурных памятников и зданий на гостевых маршрутах (224 миллиона рублей), ремонт улично-дорожной сети (643 миллиона рублей).

К празднованию 300-летия города определены две статьи расходов: ремонт дорог (2,076 миллиарда рублей) и строительство и капремонт социальных объектов (1,411 миллиарда рублей). К слову, из федерального бюджета в 2022 году Екатеринбург получит 997 миллионов рублей на строительство школ, 148 миллионов рублей – на ликвидацию незаконных свалок, 360 миллионов рублей – на благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда».

Более подробно параметры бюджета-2022 депутаты будут рассматривать на заседаниях комиссий. Публичные слушания по проекту казны назначены на 3 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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