Екатеринбургские депутаты утвердили бюджет-2022 в первом чтении

Гордума Екатеринбурга утвердила проект бюджета на 2022 год в первом чтении без поправок. Обсуждение финансового документа прошло без споров, ранее профильные комиссии думы также не высказали замечаний к проекту казны. Однако фракция КПРФ отказалась голосовать за бюджет.

Напомним основные параметры бюджета Екатеринбурга на 2022 год: доходы – 56,408 млрд рублей, расходы – 58,049 млрд рублей, дефицит – 1,641 млрд рублей. Более половины городской казны составят денежные трансферты из областного и федерального бюджетов. Как ранее писал «Новый День», основной акцент в городских расходах сделан на подготовке к Универсиаде и 300-летию города.

На плановый период 2023 года доходы бюджета определены в размере 58,8 млрд рублей, расходы могут достигнуть рекордной суммы в 60,3 миллиарда рублей. На 2024 год закладываются доходы в размере 53,8 млрд рублей, расходы – 55,3 млрд рублей. Но эти параметры могут сильно измениться при исполнении бюджета.

Городские депутаты интересовались, как будут финансироваться градостроительные полномочия, которые планируется вернуть в Екатеринбург. Решение об этом сегодня будет принимать свердловский парламент. Начальник финансового департамента Анна Турунцева пояснила, что исполнять градостроительные полномочия будет департамент главархитектуры. Деньги на работу ведомства в 2022 году заложены в полном объеме, а вопрос о расширении штата пока не стоит.

Самая большая статья расходов в бюджете – на образование – в 2022 году сокращается на 2 миллиарда рублей, как пояснила Анна Турунцева, – за счет межбюджетных трансфертов. Однако Екатеринбург ожидает новых поступлений на строительство и ремонт школ.

В целом депутаты одобрили проект бюджета. Возражения были только у представителей КПРФ. «С одной стороны, цифры в проекте хорошие. Но если смотреть прицельно, то мы видим, что собственные доходы города падают, а зависимость от областного бюджета растет. В расходной части вроде все неплохо, но социальную сферу опять подрезали, а деньги закинули на Универсиаду – вот кому она нужна? Наша фракция приняла решение не голосовать за бюджет в первом чтении», – заявил Роман Ступников.

В итоге проект бюджета-2022 поддержали 24 избранника, 4 человека воздержались. Заключительное чтение документа планируется через две недели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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