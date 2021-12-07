Спустя шесть лет область вернула Екатеринбургу градостроительные полномочия

Свердловское заксобрание признало утратившим силу принятый в октябре 2015 года закон о передаче градостроительных полномочий от администрации Екатеринбурга в областной минстрой. С 1 января 2022 года эти полномочия вернутся к мэрии.

В пояснительной записке говорится, что закон принимается для «повышения эффективности осуществления градостроительной деятельности» и «сокращения сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг при осуществлении градостроительных полномочий».

Как уже сообщал «Новый День», вопрос о градостроительных полномочиях имеет долгую историю. В 2015 году, когда их передали из города в область, противники реформы акцентировали внимание на том, что областной минстрой слишком далек от реалий городской жизни. Глава администрации Александр Якоб и мэр Евгений Ройзман даже обратились в суд с требованием вернуть Екатеринбургу градостроительные полномочия. Представители города заявили в суде, что областные органы власти вправе перераспределять отдельные полномочия в том случае, если органы МСУ с ними не справляются, но никаких доказательств неэффективности городских властей представлено не было. Аргументы области свелись в основном к уже неоднократно звучавшему в заксобрании при обсуждении передачи различных полномочий тезису «передали, потому что можем». Суд истцам отказал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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