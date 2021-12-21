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Вторник, 21 декабря 2021, 14:59 мск

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Дума приняла бюджет Екатеринбурга на 2022 год, но не единогласно. Мэр Орлов пообещал работать со всеми партиями

Гордума Екатеринбурга сегодня в окончательном чтении утвердила муниципальный бюджет на 2022 год. Финансовый документ поддержали 27 депутатов, фракция КПРФ и представитель «Яблока» Константин Киселев при голосовании воздержались. Мэр Алексей Орлов пообещал, что продолжит работу над инвестиционными проектами вместе с депутатами, невзирая на их партийную принадлежность.

В 2022 году доходы бюджета Екатеринбурга составят рекордные 56,4 миллиарда рублей, расходы определены в размере 58 миллиардов рублей, дефицит – 1,6 миллиарда рублей. Как ранее писал «Новый День», более половины казны составят денежные трансферты из областного и федерального бюджетов, а в расходной части основной акцент сделан на подготовке к Универсиаде и 300-летию города. Напомним, профильные комиссии ЕГД не внесли ни одной поправки в проект бюджета-2022. Фактически депутаты согласовали документ еще в первом чтении, а сегодня воспользовались возможностью напрямую задать градоначальнику наболевшие вопросы.

Так, Александр Колесников спросил, почему не запроектировано ни одной школы в центре Железнодорожном районе, где появились несколько новых жилых комплексов. Алексей Орлов признал, что проблема нехватки школ в Екатеринбурге стоит остро, кроме того, огромное количество образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте. «Сегодня мы работаем с застройщиками только на принципах резервирования земельных участков под строительство школ и детских садов. Ни один проект планировки без этого мы не утверждаем. Сейчас есть механизм привлечения серьезных денег [на строительство школ]. Муниципальный бюджет такие траты не потянет, необходимо правильно запросить деньги и получить их. Вот этой работой мы активно и займемся в 2022 году», – заявил Орлов. Вице-мэр Екатерина Сибирцева добавила, что в Железнодорожном районе строится новый корпус школы №30 и проектируется пристрой к школе №75.

Виталий Чачин поинтересовался судьбой обгоревшего фасада жилого дома-памятника на Вайнера, 9. Дом находится на гостевом маршруте, но не вошел в программу ремонта для подготовки к Универсиаде. Орлов пообещал разобраться с этим вопросом в следующем году.

Алексей Мещеряков спросил, будут ли легкоатлетические стадионы, которые строят к Универсиаде, в будущем доступны обычным горожанам. «Все объекты будут работать для спортсменов. Понятно, что просто открыть калитку и пустит всех – это не совсем правильно. Мы вкладываем большие деньги, чтобы получить спортивный объект мирового уровня. А если распахнуть ворота и забыть про безопасность, что мы увидим через год-два? Мы ведь рассчитываем принимать соревнования самого высокого уровня, и шаг за шагом движемся к этой цели», – ответил градоначальник. Впрочем, он обещал подумать над предложением депутата.

Константин Киселев заявил, что ему нравится бюджет, но есть претензии по расходам на культуру.

«Бюджет растет, а значит, должны пропорционально расти расходы на культуру. Но если сравнить 2020 и 2022 году, мы видим существенное снижение по этому разделу. И меня тревожит эта тенденция, поэтому я при голосовании воздержусь. Сейчас в ремонте нуждаются музей ИЗО, здание «Колизея». Надеюсь, при корректировке бюджета на эти объекты найдутся деньги», – отметил депутат.

Фракция КПРФ также отказалась поддержать бюджет-2022. Позицию коммунистов объяснил Роман Ступников: «Екатеринбург далеко не нищий город. Это мегаполис, генерирующий огромные ресурсы, но все высасывается наверх каким-то суперэлектропылесом. У нас дефицитный бюджет, а в федеральном бюджете профицит 1,3 триллиона рублей. Но еще хуже, когда мы перестаем распоряжаться нашими деньгами. В результате смещаются приоритеты, и вместо метро и школ мы вкладываемся в Универсиаду. Знаете, менять будущее наших детей на будущее каких-то иностранных спортсменов, мне не кажется правильным».

Впрочем, большинство избранников похвалили проект бюджета и работу городской администрации. Алексей Орлов поблагодарил депутатов и отдельно фракцию ЛДПР за поддержку бюджета, пообещав рассмотреть их предложения в ходе исполнения бюджет. Мэр не стал скрывать, что проводил переговоры со всеми руководителями фракций думы. «Мой подход как главы города – работать со всеми партиями, потому что за каждым депутатом стоят люди. Нам предстоит серьезная работа, доходы в 56 миллиардов рублей предстоит еще собрать. Но я абсолютно уверен, что с этой работой мы справимся», – заключил Орлов под аплодисменты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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