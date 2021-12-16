В профильной комиссии ЕГД коммунист и единоросс поспорили о знании бюджетного процесса

Профильные комиссии Екатеринбургской думы без замечаний одобрили проект городского бюджета на 2022 год во втором чтении. Окончательно депутаты утвердят главный финансовый документ на ближайшем заседании ЕГД.

Несмотря на согласование всех расходов казны, в бюджетной комиссии сегодня вспыхнула небольшая дискуссия. Депутат от КПРФ Роман Ступников сначала спрашивал, почему увеличилось финансирование на несколько сотен миллионов рублей по разделу «Общегосударственные вопросы», а затем допытывался, заложены ли в бюджете деньги на реставрацию памятника Ленину на площади 1905 года и установку стелы «Город трудовой доблести».

Вице-мэр Андрей Корюков напомнил, что выросли общие расходы на районные администрации, в том числе для проведения благоустройства. Он добавил, что на сегодняшний день не определена конкретная сумма по ремонту памятника советскому вождю. По поводу установки стелы коммунисту посоветовали обратиться в комитет по благоустройству мэрии.

Единоросс Владимир Крицкий раздраженно заметил, что для депутатов нужно провести обучающий семинар по бюджету, так как за три года работы в действующем созыве не все избранники разобрались в бюджетном процессе. «Я по образованию финансист. Почему я не могу задать уточняющие вопросы по бюджету?» – парировал Ступников. Коммунист также пообещал, что будет активно спрашивать о расходах казны на основном заседании думы.

Напомним, городская фракция КПРФ голосовала против проекта бюджета-2022 в первом чтении. Однако большинством голосов депутаты 7 декабря утвердили документ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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