Власти Екатеринбурга обещают достроить все объекты отмененной Универсиады

Несмотря на отмену Универсиады в Екатеринбурге будут достроены все спортивные объекты, заявила сегодня в городской думе начальник муниципального управления по спорту Людмила Фитина. Но возможна корректировка финансовых смет из-за сокращения объемов строительных работ.

«Мы постараемся выполнить все обязательства, которые взял на себя Екатеринбург. Однозначно будет достроен легкоатлетический стадион на Эльмаше, он будет соответствовать международному уровню. В этом году планируется закончить капремонт бассейнов «Калининец» и «Юность». Ведется ремонт спортивного павильона «Калининец», объявлены торги на реконструкцию парка-стадиона завода «Химмаш». Но в связи с тем, что некоторые объекты не будут подводиться под требования FISU, в объемы работ будут внесены коррективы. Это не повлияет ни на качество строительных работ, ни на проведение спортивных мероприятий. В таком же стиле сегодня идет строительство Дворца водных видов спорта, Центра художественной гимнастики и Центра дзюдо в Екатеринбурге. Эти объекты также планируется завершить», – сообщила Людмила Фитина, выступая с отчетом на заседании комиссии по образованию, спорту и молодежной политики.

На реконструкцию легкоатлетического стадиона «Калининец» потрачено 777 миллионов рублей, ремонт бассейна в том же спортивном комплексе обошелся еще в 137 миллионов рублей. Капитальный ремонт бассейна «Юность» стоил 81 миллион рублей. Все объекты планируется сдать в 2022 году. Общие затраты на подготовку к Универсиаде только в 2022 году должны составить 3,4 миллиарда рублей. В начале апреля начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин утверждал, что сокращать расходы по этой статье не планируется.

Международная федерация студенческого спорта 29 апреля приостановила право России проводить мероприятия под эгидой FISU, а равно и участвовать в них. Позднее генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов пояснил, что Игры на Урале не отменены, а просто состоятся позже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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