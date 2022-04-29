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Пятница, 29 апреля 2022, 10:59 мск

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FISU: Универсиада переносится из Екатеринбурга

Международная федерация студенческого спорта все-таки приняла решение о приостановке права России проводить Универсиаду. Новое место проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году еще не определено, однако в Екатеринбурге они не состоятся. Поставлена на паузу возможность даже участвовать в соревнованиях под эгидой FISU для России и Белоруссии.

В ноябре этого года FISU соберётся, чтобы распределить мероприятия между странами до 2027 года. Возможно, решение о том, будет ли в ближайшие пять лет проводиться Универсиада в Екатеринбурге, будет принято тогда.

Кроме того, в Екатеринбурге не будут проводиться Combat Games, которые должны были стать одним из тестовых этапов подготовки к Универсиаде. Они пройдут в Турции в Самсуне.

«Для нас это не стало неожиданностью, к этому все шло, мы еще вчера знали», – сказал «Новому Дню» источник в локальном оргкомитете подготовки к Универсиаде.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Универсиада - 2023

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