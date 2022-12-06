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Вторник, 6 декабря 2022, 11:07 мск

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Куйвашев: «Универсиада не отменена, она перенесена»

Губернатор Евгений Куйвашев не теряет надежды, что Универсиада в Екатеринбурге все-таки состоится, пусть и не в 2023 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом губернатор заявил сегодня, выступая перед депутатами заксо. «В 2023 году в Екатеринбурге состоится фестиваль университетского спорта с участием стран-членов ШОС, БРИКС и СНГ. Наша задача – провести его на самом высоком уровне. Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она перенесена, и у меня есть все основания полагать, что в скором времени мы будем проводить ее на имеющихся мощностях», – сказал Евгений Куйвашев. Он добавил, что все объекты, которые строились для Универсиады-2023, или уже готовы, или находятся в высокой степени готовности.

Напомним, в апреле этого года Международная федерация студенческого спорта приняла решение о приостановке права России проводить Универсиаду. Поставлена на паузу возможность даже участвовать в соревнованиях под эгидой FISU для России и Белоруссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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