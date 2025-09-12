Универсиада в Екатеринбурге «пройдет при первой возможности»

Отмененную Универсиаду в Екатеринбурге все же проведут. О переносе Всемирных студенческих игр сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков. «Да, к сожалению, Универсиаду не удалось провести, но она не отменена, а перенесена и пройдет при первой возможности. Нет конкретных дат. Мы находимся в тесном контакте с Международной федерацией университетского спорта. Мы ждем, так скажем, общего потепления, которое должно начаться от Международного олимпийского комитета. Соответственно, FISU также очень быстро будет подстраиваться под эти изменения. Подвижки уже есть», – заявил он в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Несколько лет назад Екатеринбург выиграл право на проведение всемирной Универсиады-2023. Подготовка к этому событию стала одной из основных тем официальных сообщений. В 2019 году экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что только в 2020-2022 годах регион потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023. Тогда же он говорил, что большую часть закроет федеральная казна – 32 млрд рублей. Еще часть должны были закрыть частные инвесторы. Но в 2022 году после начала СВО стало ясно, что Универсиады в Екатеринбурге не будет. В апреле того года Международная федерация студенческого спорта приняла решение о приостановке права России проводить Универсиаду. Поставлена на паузу возможность даже участвовать в соревнованиях под эгидой FISU для России и Белоруссии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

