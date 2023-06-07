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Среда, 7 июня 2023, 14:06 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь должна была пройти всемирная Универсиада-2023

Факт 130. Несколько лет назад Екатеринбург выиграл право на проведение всемирной Универсиады-2023. Подготовка к этому событию стала одной из основных тем официальных сообщений.

В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что только в 2020-2022 годах регион потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023. Тогда же он говорил, что большую часть закроет федеральная казна – 32 млрд рублей. Еще часть должны были закрыть частные инвесторы.

В 2022 году после начала СВО стало ясно, что Универсиады в Екатеринбурге не будет. Вместо этого в августе в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. По последним данным, участие в нем примут порядка 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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