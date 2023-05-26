На эрзац-Универсиаду приедут спортсмены из 30 стран

Свое участие в Международном фестивале университетского спорта-2023 в Екатеринбурге на сегодня подтвердили представители 30 стран. Речь идёт в том числе о государствах-участниках БРИКС, членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и странах СНГ, сообщили в ДИПе.

«Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идёт общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду […] Мы не гонимся за количеством вымпелов. У нас не соревнования между странами, а состязания студентов, представляющих разные университеты», – заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдёт в Екатеринбурге вместо Универсиады с 19 по 31 августа. Участие в нём примут порядка 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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