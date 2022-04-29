Универсиаду не отобрали, она пройдет позже

Генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов в интервью телеканалу «Матч ТВ» пояснил решение исполкома FISU по поводу проведения Всемирных студенческих игр на Урале в 2023 году. По его словам, ВСИ не отменены.

«Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду у нас не отбирает», – заявил Чернов.

Ранее стало известно, что FISU приостановила право России проводить мероприятия под эгидой FISU, а равно и участвовать в них. «Новый День» писал, что в ноябре исполком будет распределять свои события до 2027 года включительно и, вероятно, новая дата Универсиады в Екатеринбурге может быть определена тогда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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