На что потратят деньги Универсиады и почему закупки к отмененным соревнованиям не аннулируют

Об отмене Универсиады стало известно в конце апреля, однако власти продолжают тратить деньги на подготовку к ее проведению. И речь идет не только о спортивных объектах, которые должны достроить.

К проведению Универсиады область решила приурочить ремонт помещений в СОКБ № 1. «Выполнение работ на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года…» – так обозначены объекты закупок на ремонт отделения нефрологии и ревматологии, отделения детской кардиохирургии, отделения аллергологии, отделения гематологии, а также кровли здания пансионата, помещений 4-го этажа и лестницу в административном здании. В последнем случае с подрядчиком определились еще в марте. Аукционы по всем остальным отделениям были опубликованы в мае и еще не завершены. Максимальная стоимость всех работ – более 70 миллионов рублей. «Новый День» поинтересовался в минздраве, будут ли эти контракты исполняться и какое вообще отношение отделение аллергологи и ревматологии имеют к студенческим играм – к моменту выхода публикации ответ не поступил.

Администрация Екатеринбурга тоже продолжает подготовку к спортивным соревнованиям – деньги пойдут на благоустройство. В мае был опубликован аукцион на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями по маршруту движения клиентских групп Универсиады. На прошлой неделе контракт на три миллиона достался компании «Стройсервисремонт». Работы проведут в Железнодорожном районе. К слову, три других района – Кировский, Ленинский и Чкаловский успели провести аналогичные торги в марте, когда еще официально Универсиаду не отменяли. «Работы по уходу за зелеными насаждениями в летний период проводятся ежегодно. Но в 2022 и 2023 годах они должны были выполняться под эгидой подготовки к Универсиаде. И если именно так они записаны в официальных финансовых документах, то и при формировании закупок будут звучать именно так. Гораздо важнее официальных формулировок то, что наш город будет становиться чище, красивее и ярче вне зависимости от проведения в нем каких-то крупных событий», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Из всех закупок, все необходимые процедуры по которым завершились уже после отмены Универсиады, только одна непосредственно связана со спортом – это поставка оборудования и системы судейства для баскетбола для верхнепышминской спортивной школы имени Александра Козицына. Все заявки были рассмотрены за несколько дней до решения FISU, договор на 36 миллионов был подписан 11 мая. Исполнить его должны до конца года. Кроме этого, еще несколько закупок связаны с техприсоединением сетей или авторским надзором и со строительством спортобъектов.

Причин, почему закупки, связанные так или иначе с Универсиадой, не отменяют (несмотря на то, что ВСИ точно не пройдут в Екатеринбурге в 2023 году), несколько. Как выяснил «Новый День», первая причина – сугубо политическая. «Практически любой город регионального значения получает что-то на свои юбилеи. У нас близится 300-летие. Ясно, что Екатеринбург должен что-то получить. Поэтому все вот эти закупки, связанные с ремонтом больниц или облагораживанием гостевых маршрутов, не отменяют. И, вероятно, не отменят», – пояснил источник «Нового Дня» в правительстве региона.

Вторая причина – отсутствие оснований для отмены. «Формально постановление правительства ПП-930, которое регулирует освоение средств в рамках подготовки к Универсиаде, никто не отменял. А это основной документ. И, соответственно, бюрократических оснований для отмены закупок и нет», – добавляет собеседник агентства.

Третья причина – ожидание. «Уже сейчас понятно, что вместо Универсиады будет что-то другое. Возможно, соревнования международные, возможно, российского масштаба, но какую-то концепцию Минспорта точно предложит, чтобы загрузить объекты, ведь стройка не останавливается. Так уже происходит в других регионах России, где планировалось проводить международные мероприятия в сфере спорта», – уточняет представитель «белого дома».

Четвертая причина – нежелание региона обзавестись долгостроями. «Если сейчас начать отменять профильные закупки, связанные со строительством или капитальным ремонтом сооружений, которые находятся в хорошей степени готовности, но еще не на 100%, то с огромной вероятностью мы получим долгострои. Причем не законсервированные, а прямо-таки классические заброшки, которые потом никто и никогда не завершит. При этом инвестиции в объекты уже огромные, и никто не хочет терять эти деньги», – добавляет собеседник «Нового Дня».

Пятая причина – желание поддержать местный бизнес. «Если сейчас закрыть избушку на клюшку, то начнутся банкротства компаний-подрядчиков Универсиады со всеми вытекающими – увольнения, сокращения, в общем, дестабилизация социальной сферы. Сейчас это тоже никому не надо», – подытоживает спикер.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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