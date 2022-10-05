В Екатеринбурге обрежут и вырубят деревья на гостевом маршруте Универсиады

В Екатеринбурге продолжаются мероприятия, запланированные как подготовка к Универсиаде. В Верх-Исетском районе города на гостевом маршруте кронируют деревья, уберут поросль и пни. Мэрия обещает заплатить подрядчику 817 тысяч рублей.

Как уточняется в техническом задании, обрезать необходимо клены, которые растут на улицах Альпинистов и Щербакова, всего 91 дерево. Также на Щербакова необходимо выкорчевать пни. А еще на улицах Альпинистов, 8 Марта, Димитрова, Зенитчиков, Пархоменко и части Объездной проведут удаление поросли – это коснется 5000 молодых деревьев.

Добавим, зачастую после кронирования деревья становятся похожими на растительные скелеты – листьев нет, торчат голые обрубленные ветки. К закупке прикладывается схема, по которой необходимо обрезать растительность.

«Новый День» ранее рассказывал, почему в Екатеринбурге до сих пор продолжают тратить деньги на подготовку к Универсиаде, хотя очевидно, что ее не будет. Во-первых, есть политические причины, а во-вторых, город ждет другое спортивное событие. Кроме того, оснований для отмены закупок, вписанных в план, нет. Но есть и другие причины – читайте подробнее здесь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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