В Верхней Пышме перекрасят жилые дома на гостевом маршруте

В Верхней Пышме заново покрасят фасады домов на гостевом маршруте – они будут выполнены в единой цветовой схеме. Мероприятие приурочено к проведению Универсиады – точнее, летних студенческих игр, которые заменят состязания FISU. Соответствующую закупку разместила администрация городского округа, за ремонт заплатят 62 миллиона рублей.

Речь идет о домах, которые находятся на улицах Кривоусова, Уральских Рабочих, Юбилейной, Щорса и проспекте Успенском. Это улицы, близ которых находятся ледовая арена, Исторический музей, стадион УГМК, музей автомобильной техники и музей военной техники УГМК. Все нужные цвета указаны: это кремов-белый, оттенки бежевого, коричневого. Красить надо будет краской Tikkurila (эта компания ушла с российского рынка). В документации уточняется, что фасады в Верхней Пышме должны соответствовать оформлению домов на гостевом маршруте в Екатеринбурге (в Екатеринбурге единого стиля и цветового решения нет, – прим. ред.). Часть домов перекрасят уже к середине октября этого года, остальные – к июлю 2023 года. В техзадании сказано, что подрядчик должен соблюдать закон о тишине, не захламлять места общего пользования и придомовые территории, не нарушать благоустройство.

«Новый День» ранее рассказывал, почему, несмотря на отмену Универсиады, власти продолжают тратить деньги на подготовку к ее проведению . И это не только спортивные объекты, которые должны достроить, но и подчас расходы, которые, кажется, вообще не связанными со студенческими играми.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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