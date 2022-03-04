Новостное издание Znak.com объявило о закрытии

Российское новостное издание Znak.com приостановило работу, их сайт заблокирован.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», – написали Znak.com в своем телеграм-канале. Сайт новостного издания заблокирован, при переходе на него выдает «ошибку».

«Новому Дню» в редакции Znak.com сообщили, что комментариев по поводу закрытия не будет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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