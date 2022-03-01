Свердловская область вышла на первое место в России по числу заболевших Covid-19 за сутки

Свердловская область за последние сутки стала лидером по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав даже Санкт-Петербург.

По данным оперштаба России, на Среднем Урале за сутки выявили 4 844 случая Covid-19. Далее следуют Самарская, Новосибирская области и Пермский край. Санкт-Петербург – на пятом месте с 3 421 заболевшим, Москва – на пятнадцатом (2 066 случаев).

«Состояние 612 госпитализированных оценивается как тяжелое, 328 из них находятся в реанимациях, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ, – сообщили в региональном оперштабе. – Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 671. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

За последние сутки от коронавируса в регионе умерли 14 человек, с начала пандемии – 10 286.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»