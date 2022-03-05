За неделю полиция задержала 126 участников несанкционированных шествий

С 25 февраля по 3 марта в Свердловской области на несанкционированных акциях против спецоперации на Украине были задержаны 126 человек, в том числе несколько 16-летних подростков. Об этом сообщил пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых. Все они привлечены к административной ответственности.

Горелых также посоветовал свердловчанам отказаться от несанкционированных акций. «На незаконные мероприятия органы внутренних дел обязаны адекватным образом реагировать, то есть незамедлительно пресекать, со всеми вытекающими отсюда последствиями для их участников. Рекомендую праздничные дни посвятить любимым женщинам, семье, спорту или иным полезным увлечениям. Не поддавайтесь на сомнительные призывы и зачастую фейковые новости из соцсетей», – заявил он.

Как уже сообщал «Новый День», первая несанкционированная акция состоялась вечером 24 февраля, тогда было задержано около 50 человек. Вторая состоялась 2 марта, третья – 3 марта, четвертая – 4 марта.

Несколько участников акций были отправлены под административный арест сроком от 9 до 30 суток, оспорить решение в облсуде не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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