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Четверг, 24 февраля 2022, 21:49 мск

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Стихийный протест против спецоперации на Украине завершен. Число задержанных неизвестно (ФОТО, ВИДЕО)

Несанкционированная акция протеста против военной спецоперации на Украине, которая прошла сегодня вечером в Екатеринбурге, завершилась только около 22.00 по местному времени.

Антивоенный митинг в Екатеринбурге

Как уже сообщал «Новый День», второй площадкой, куда протестующие переместились с площади 1905 года, стала площадь Труда. Скандируя антивоенные кричалки, туда дошли несколько десятков человек.

Около 21:50 среди собравшихся прошла информация, что к ним едут автозаки, и вскоре действительно показалась спецтехника полиции. Участники акции бросились врассыпную: некоторые – вниз, в Исторический сквер, некоторые – к ККТ «Космос». В этот момент были задержаны еще несколько человек, остальные скрылись. К журналистам сотрудники полиции просто подходили и советовали ехать домой. Некоторые уверены, что сегодняшняя акция – не последняя.

Напомним, что акция началась на площади 1905 года около 18 часов. Там же спустя час прошли первые задержания. Для этого привлекли подразделения ОМОН. Точное количество задержанных неизвестно, но, по данным разных СМИ, оно может составлять от 30 до 90 человек. УМВД по Екатеринбургу пока официальных данных не предоставило.

Задержания на антивоенном митинге в Екатеринбурге

Напомним, ранее российские силовые структуры в лице прокуратуры и Следственного комитета выступили с предостережением к россиянам о недопустимости незаконных выступлений и ответственности за их проведение.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», – говорится в заявлении ведомства.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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