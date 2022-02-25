Несколько участников вчерашней акции протеста отправлены под арест на 9 и 25 суток

Некоторые участники вчерашней несанкционированной акции против войны на Украине сегодня были отправлены под административный арест.

Как рассказали «Новому Дню» друзья задержанных, по 9 суток ареста получили Александр Клокунов, Михаил Зарипов и Дмитрий Рожков. Сначала в полиции, а потом в суде их посчитали не просто участниками, а организаторами несанкционированной акции. Екатеринбуржец Александр Борисенко арестован на 25 суток по ч.8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение закона о проведении митингов». Еще три человека ждут решения суда в эти минуты.

Напомним, вечером 24 февраля в центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против российско-украинского военного конфликта. Несколько сотен участников собрались с плакатами у памятника Ленину, но их разогнала полиция. Протестующие собрались вновь у ТЦ «Пассаж», а затем переместились на площадь Труда. Акция продолжалась пять часов. За это время полицейские задержали, по разным оценкам, от 39 до 50 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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