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Пятница, 4 марта 2022, 08:25 мск

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Облсуд оставил под арестом участников несанкционированных шествий

Фото: Никита Кондрашин

Четверо участников несанкционированных акций против спецоперации в Донбассе отбудут сроки административных арестов до конца.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, апелляции адвокатов арестованных не удовлетворены. Оставлены без изменений решения Верх-Исетского и Октябрьского райсудов об арестах: Сергея Тиунова – на 30 суток (повторное нарушение правил проведения митингов), Михаила Зарипова, Петра Синицына и Ивана Клокунова – на 9 суток (нарушение правил организации митингов).

Как уже сообщал «Новый День», во время несанкционированной акции протеста 24 февраля в Екатеринбурге было задержано 52 человека, на следующий день прошли десятки судов. Нескольких человек отправили под административный арест на срок от 9 до 30 суток, другим выписали штрафы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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