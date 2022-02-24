На стихийном пикете в Екатеринбурге скандируют «Нет войне!» (ФОТО)

В эти минуты на площади 1905 года в Екатеринбурге проходит стихийный пикет против российской спецоперации на Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у постамента памятника Ленину уже собрались около 70 человек, из которых примерно две трети – протестующие, остальные – журналисты. Молодые люди скандируют «Нет войне». За акцией наблюдают сотрудники полиции, они пока собравшихся не разгоняют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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