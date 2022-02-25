В центр Екатеринбурга стягивается полиция (ФОТО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года, где вчера прошел стихийный антивоенный митинг, дежурит полиция. Очевидцы сообщают, что у памятника Ленину стоит несколько полицейских машин, бронированный автомобиль ОМОН и автобус, который служит автозаком для задержанных. При этом никакой активности людей поблизости не наблюдается.

Как ранее писал «Новый День», вечером 24 февраля в центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против российско-украинского военного конфликта. Несколько сотен участников собрались с плакатами у памятника Ленину, но их разогнала полиция. Протестующие собрались вновь у ТЦ «Пассаж», а затем переместились на площадь Труда. Акция продолжалась пять часов. За это время полицейские задержали, по разным оценкам, от 39 до 50 человек. МВД не дает комментарии о точном количестве задержанных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»