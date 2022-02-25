В Екатеринбурге на антивоенных акциях было задержано несколько десятков человек (ФОТО)

До сих пор официально не названо число екатеринбуржцев, задержанных накануне вечером на несанкционированной акции против российской военной операции на Украине. Ни в пресс-службе городского ОМВД, ни в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области на этот вопрос «Новому Дню» не ответили.

По данным организации «ОВД-инфо»*, в Екатеринбурге были задержаны 39 человек. По личному впечатлению адвоката Алексея Бушмакова, предложившего помощь участникам акции, их может быть чуть больше – около 50. Бушмаков рассказал, что часть задержанных на ночь оставили в отделении полиции, и, вероятно, оттуда сразу повезут в суд. По его мнению, это может значить, что задержанному грозит не штраф, а административный арест.

Часть протестующих выпустили поздно вечером, составив протоколы по «митинговой» статье КоАП – 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В зависимости от обстоятельств дела, наказание может быть как в виде штрафа или обязательных работ, так и в виде ареста (например, в случае организации несанкционированного митинга или вовлечения в участие в нем несовершеннолетних).

Как уже сообщал «Новый День», несанкционированная акция против российской спецоперации на Украине началась вчера на площади 1905 года около 18 часов. Там же спустя час прошли первые задержания. Затем участники сменили дислокацию: они выстроились в колонну и дошли до площади Труда. Около 21:50 среди собравшихся прошла информация, что к ним едут автозаки, и вскоре действительно показалась спецтехника полиции. Участники акции бросились врассыпную: некоторые – вниз, в Исторический сквер, некоторые – к ККТ «Космос». В этот момент были задержаны еще несколько человек, остальные скрылись.

* признана незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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