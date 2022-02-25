Через год после «маршей Навального» молодежь снова вышла на улицы. Кто виноват и что делать?

Год назад в Екатеринбурге и других крупных городах молодежь выходила на массовые шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После этого с властных трибун неоднократно звучали призывы сделать молодежную политику более эффективной. Но вчера, 24 февраля, несколько сотен молодых людей снова вышли на улицы Екатеринбурга – на этот раз против военной операции на Донбассе. «Новый День» спросил экспертов, почему подобные случаи происходят раз за разом.

«Пробел в молодежной политике существует на уровне ельцинской Конституции, – уверен политобозреватель Андрей Перла. – В ней записано, что ни одна идеология в РФ не может существовать на уровне государственной. И пока у нас нет идеологии, подобные события будут продолжаться. Если не появится официальная государственная идеология и жесткая политика по отношению к тем, кто занимается антигосударственной деятельностью, то ничего не изменится. А сейчас у нас, вопреки мнению тех самых молодых людей, существует полная свобода антигосударственного слова. Тот, кто выступает против своей страны, в худшем случае рискует получить 15 суток административного ареста, а не статью по измене родине и не урановые рудники».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин уверен, что многое можно сделать и без таких радикальных мер. «Пробелов в молодежной политике достаточно. Патриотическое воспитание сегодня не предполагает системной и постоянной работы. Сейчас она рассматривается отчасти как рудимент, пережиток прошлого, ведется по остаточному принципу. А надо вести системную работу, информирование, погружать молодежь в исторический материал. Сейчас заговорили о патриотических видеоиграх, но пока, скорее, в сослагательном наклонении, их очень мало. То, что мы видели вчера, – это просто выплеск эмоций у молодежи, которая не обладает полнотой информации о происходящем на Украине. Да и «клиповое мышление» не предполагает глубокого погружения в тему, интересы государства молодежи непонятны», – полагает Гагарин.

Ситуацию усугубляет, с его точки зрения, и то, что после распада СССР школа была отделена от воспитания, у нее остались только образовательные функции, таким образом, патриотическое воспитание выпало из образовательной системы. «И кто должен этим заниматься? Семья? – задается риторическим вопросом эксперт. – Нет, его надо аккуратно возвращать в систему. Одного года для этого мало, но, возможно, последние события приведут к пониманию, что все это надо делать».

Как уже сообщал «Новый День», несанкционированная акция против российской спецоперации на Украине, в которой участвовали в основном молодые люди, началась вчера на площади 1905 года около 18 часов. Там же спустя час прошли первые задержания. Затем участники сменили дислокацию: они выстроились в колонну и дошли до площади Труда. Около 21:50 среди собравшихся прошла информация, что к ним едут автозаки, и вскоре действительно показалась спецтехника полиции. Участники акции бросились врассыпную: некоторые – вниз, в Исторический сквер, некоторые – к ККТ «Космос». В этот момент были задержаны еще несколько человек, остальные скрылись. Всего в полиции оказалось около четырех десятков человек.

Как выяснилось сегодня, студентам местных вузов не запретили посещать несанкционированные антивоенные акции. По словам ребят, политические вопросы вообще не обсуждаются в университетах.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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