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Конфликт на Украине

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Четверг, 24 февраля 2022, 20:13 мск

Новости Екатеринбург

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Стихийный антивоенный митинг переместился на площадь Труда (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается стихийная акция протеста против военного конфликта на Украине. Полиция разогнала людей у памятника Ленину на площади 1905 года.

Но участники выстроились в колонну и дошли до площади Труда, скандируя антивоенные кричалки. Сейчас у памятника основателям города стоят несколько десятков человек.

Координацию маршрута протестующих взяли на себя сторонники оппозиционера Алексея Навального. Новую точку сбора участники узнали из телеграм-канала бывшего штаба Навального*/
*организация признана экстремистcкой в РФ

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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