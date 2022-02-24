Стихийный антивоенный митинг переместился на площадь Труда (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается стихийная акция протеста против военного конфликта на Украине. Полиция разогнала людей у памятника Ленину на площади 1905 года.

Но участники выстроились в колонну и дошли до площади Труда, скандируя антивоенные кричалки. Сейчас у памятника основателям города стоят несколько десятков человек.

Координацию маршрута протестующих взяли на себя сторонники оппозиционера Алексея Навального. Новую точку сбора участники узнали из телеграм-канала бывшего штаба Навального*/

*организация признана экстремистcкой в РФ

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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