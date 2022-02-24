На площади 1905 года снова собрались протестующие против конфликта на Украине

Возле памятника Ленину в Екатеринбурге возобновилась антивоенная акция протеста. Сейчас там – несколько сотен человек. Это намного больше, чем было на пикете два часа назад. Массовых задержаний пока нет.

Напомним, около часа назад акция против конфликта на территории Украины уже, казалось, сошла на нет: многие митинговавшие разошлись, других задержала полиция. Но Росгвардия и ОМОН все это время оставались на площади 1905 года. Как сообщают разные источники, всего полиция увела в спецтранспорт более 40 человек. В семь часов площадь была оцеплена силовиками, которые оставались там все это время.

Когда на данной точке стало относительно спокойно, в местных телеграмм-каналах начали появляться сообщения о гуляющей молодежи в районе Оперного театра, театра драмы, на Вайнера. Они пели песни Цоя «Перемен» и другие. Сейчас все эти люди снова начали собираться на площади 1905 года.

По словам очевидцев, в 20:30 у памятника Ленину было несколько сотен человек – намного больше, чем двумя часами ранее. Протестующие продолжают подтягиваться к площади 1905 года со всех сторон: из Театрального переулка, с улицы Вайнера и так далее. Несогласованный митинг снова посвящен украинскому вопросу.

Напомним, ранее российские силовые структуры в лице прокуратуры и Следственного комитета выступили с предостережением к россиянам о недопустимости незаконных выступлений и ответственности за их проведение.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», – говорится в заявлении ведомства.

В СКРП уточнили, что, реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной.

Екатеринбург, Елена Васильева, Анастасия Истомина

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