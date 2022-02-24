На антивоенном митинге начались задержания

Стихийный антивоенный митинг, который начался около 18.00 на площади 1905 года в Екатеринбурге, закончился. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в пике на акцию против войны пришло около полутора сотен человек, в основном молодёжь.

За кричащими протестующими наблюдала полиция. К семи вечера акция сама собой начала сходить на нет. Когда на площади оставалось около 30 человек, к протестующим прибыл ОМОН. Начались задержания. Силовики вылавливали митингующих, кто не успел уйти, и грузили в большой автобус. О точном количестве задержанных пока данных нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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