Студентам уральских вузов не запретили ходить на антивоенные акции

Студентам местных вузов не запретили посещать несанкционированные антивоенные акции. По словам ребят, политические вопросы вообще не обсуждаются в университетах.

«Новый День» поговорил со студентами УрФУ, УрГПУ, УГГУ, УГЛТУ, аграрного и медицинского университетов, архитектурной академии. Все они говорят одно и то же: «Запрета ходить на пикеты не было».

При этом, как сообщают студенты, когда в прошлом году люди выходили на митинги в поддержку Алексея Навального, им категорически запрещали на них ходить и грозили отчислением.

«Я помню, что мы с одногруппниками не ходили на митинги Навального в январе, потому что нас могли отчислить, об этом много новостей писали. Так бы пошли, наверное, – сообщила «Новому Дню» студентка третьего курса журфака УрФУ, пожелавшая не раскрывать свое имя. – Еще помню, что наш декан тогда выкладывал истории у себя в инсте, просил нас не ходить на митинги. Сейчас – нигде и ничего, в вузе ничего про войну не говорят, а декан выкладывает полезные истории про полезные мобильные приложения, через которые можно читать зарубежные новости».

Подобная тишина происходит в педагогическом и горном университетах. Как сообщил «Новому Дню» студент Горного университета Илья Алтаев, пока им никаких запретов не объявляли, но, по его мнению, такое может скоро произойти. «Я ничего такого не слышала», – заявила студентка УрГПУ Екатерина Савиных.

В Уральском государственном медицинском университете политические новости вообще не обсуждают, студенты делятся эмоциями только друг с другом. «Панический страх вчера весь день, нас же еще на очное вернули. Я просто на парах сидела, плохо слушала, – рассказала «Новому Дню» студентка УГМУ Дарья Иванова. – Потом хотели после пары с преподавателем поговорить, но не получилось, мы только с подругой обсудили, и все».

Администрации вузов пока не сообщают, будут ли применять санкции к тем студентам, которые пойдут на несогласованные пикеты. Напомним, вчера в центре города состоялась первая антивоенная акция, участие приняло несколько сотен человек, протестующих задерживала полиция. По неподтвержденной информации, очередной митинг состоится сегодня.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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