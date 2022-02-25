У памятника Ленину дежурит полиция (ФОТО)

В Екатеринбурге у памятника Ленину с утра дежурит полиция. Накануне именно в этом месте начался стихийный антивоенный протест, проходили задержания. Представитель силовиков еще вчера сообщил корреспонденту «Нового Дня», что правоохранители готовятся к возможному повторению акций. Вероятно, по этой причине сегодня на площади 1905 года находятся сотрудники МВД.

Напомним, вчера в акциях принимали участие до нескольких сотен человек. Они скандировали «Нет войне!», после первых задержаний часть людей отправилась в сквер у драмтеатра, позднее люди вернулись к памятнику Ленину, а потом выстроились в колонну и отправились к площади Труда. Уже ближе к 22:00 туда стали стягивать автозаки и дополнительные силы полиции, после чего протестующие бросились врассыпную. Сколько было задержано участников митинга, доподлинно неизвестно – в ГУ МВД по Свердловской области, равно как и в полиции Екатеринбурга не комментируют эту информацию, по данным сторонних источников, речь может идти о четырех-пяти десятках человек.

Задержания на антивоенном митинге

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»