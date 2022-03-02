Антивоенный митинг в центре Екатеринбурга начался с задержаний (ФОТО)

В Екатеринбурге митинг против спецоперации на Украине начался с задержаний. В первые же минуты акции протеста полиция увела в спецтранспорт как минимум трех участников, – передает корреспондент «Нового Дня».

Митинг начался в 19 часов на площади Труда. Он не был санкционирован. Еще до начала мероприятия на площадке дежурили полицейские. Как только подошли пикетчики и начали скандировать «Нет войне!» сотрудники правоохранительных органов начали действовать. В первые минуты задержали как минимум троих человек, после чего остальные стали уходить с площади Труда.

По данным нашего корреспондента, большинство отправились на Плотинку, а оттуда – на Малышева. Сейчас количество участников акции увеличилось, по предварительным данным, до 50-80 человек. По пути все скандируют «Нет войне!».

Напомним, антивоенные митинги проходят в Екатеринбурге с первого дня спецоперации на Украине. На каждом таком мероприятии задерживают от нескольких человек до нескольких десятков человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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