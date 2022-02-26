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Суббота, 26 февраля 2022, 13:43 мск

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В Екатеринбурге задержали участников антивоенного пикета (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Екатеринбурга полиция задержала около 15 участников ранее согласованного пикета против военной спецоперации в Донбассе.

Задержание участников антивоенного митинга

В последний момент акцию у БЦ «Палладиум» объявили несанкционированной. Пришедших – около 100 человек – полицейские попросили свернуть плакаты и разойтись. Руководитель местного отделения партии «Яблоко» Максим Петлин пояснил «Новому Дню», что его коллеге Александру Куделькину согласовали акцию с участием трех сборщиков подписей, но вчера вечером из МОБа пришло письмо, в котором им предлагалось перенести мероприятие на другую дату без изменения места, объясняя это «последними событиями в стране».

Тем не менее, «яблочники» решили все же провести сбор подписей. Людей пришло гораздо больше, чем ожидалось. Полицейские сначала попросили их разойтись, затем начались задержания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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Метки / Донбасс vs Киев

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