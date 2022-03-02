На антивоенном шествии в Екатеринбурге задержали около 20 человек

В центре Екатеринбурга сегодня вечером прошел несогласованный протестный митинг, который перерос в шествие. Порядка сотни человек обошли Исторический сквер и Плотинку, выкрикивая антивоенные лозунги. Их пытались перекричать сотрудники министерства общественной безопасности, требуя разойтись.

Полиция задерживала участников по одиночке, выхватывая их из толпы. Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. По данным «Нового Дня», во время шествия в автозаки отправили как минимум 20 человек. Силовики не подпускали журналистов близко к полицейским машинам.

Протестная акция продлилась чуть более часа. Горожане разошлись, когда полицейских в центре города стало больше самих протестующих.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»