Зима 2021-2022 началась и закончилась протестами. Итоги зимы от «Нового Дня»

Зима в Екатеринбурге началась с акций протеста и закончилась ими. В середину вклинились ковидные рекорды, повышение цен на проезд и детская вакцинация. Сегодня последний день зимы, поэтому «Новый День» предлагает вспомнить, какие события мы пережили за последние три месяца.

Протесты и QR-коды

Сложно сегодня поверить, что в жизни существовали события, не связанные с политикой. Еще в декабре граждане активно обсуждали коронавирус. На массовые пикеты выходили антипрививочники и противники QR-кодов. Люди требовали снять ограничения на посещение торговых центров, театров и музеев для непривитых от Covid-19. Протестующие собирались практически каждые выходные, а в 7 декабря антипрививочники пришли на заседание областного заксобрания и выступили против федерального закона о QR-кодах. Последние пикеты прошли в январе, активисты выступали против цифровизации в целом. Больше в протестах надобности не было, так как губернатор сначала отменил QR-ограничения перед Новым годом в торговых центрах, кафе и фитнес-центрах, а в январе 2022 свободно стало можно посещать и театры, и кино, и выставки.

Протест против QR-кодов

Ковид, «омикрон», пятая волна

Пандемия коронавируса также никуда не ушла. В начале февраля в Екатеринбурге и России в целом началась пятая волна коронавируса. Если до QR-ограничений, а именно в конце октября, в Екатеринбурге ежесуточно болело по 600-700 человек, а в России по 35,5 тысяч, и это считалось четвертой волной ковида. То в феврале штаммом «омикрон» в сутки заболевало по несколько тысяч екатеринбуржцев, пока в середине был побит рекорд – 5 904 заболевших за день. Люди в это время атаковали больницы, стояли в огромных очередях, пытались вызвать на дом врача и открыть больничный онлайн.

Локдауна из-за массовой заболеваемости не было, только детей перевели на дистант в колледжах, школах, кружках и секциях. А также для посещения закрыли суды и екатеринбургскую думу.

А еще этой зимой началась детская вакцинация от Covid-19, люди за прививкой выстраиваются в очередь.

Очередь в неотложку

Беспорядки в Казахстане

В начале 2022 года в Казахстане происходили протесты местных жителей. Из-за этого часть студентов УрФУ – граждан Казахстана, не могли вернуться обратно в Россию на учебу. Было приостановлено авиасообщение с Казахстаном, приехать в Россию можно было только по учебной визе.

Все прочее

Самые разные вещи появлялись в новостной повестке этой зимой. Власти повысили цены на проезд в общественном транспорте, свердловчане часто были не согласны с решениями Евгения Куйвашева и писали комментарии под его постами в Инстаграме. Массово минировали школы в Екатеринбурге, а полиция нашла виновных. Также местные жители следили за результатами соотечественников в олимпиаде, обсуждали отлов собак, назначенный губернатором, и разрывали соцсети из-за высказываний вице-мэра Олега Чемезова.

Завершилась зима тем, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а позже объявила о начале военной спецоперации на Украине. Люди вышли на акции протеста с плакатами «Нет войне!», но их быстро разогнала полиция. В соцсетях свердловчане сейчас пишут в основном о политике, некоторые мнения местных «Новый День» собрал в своем опросе.

Антивоенный митинг

Екатеринбург, Мария Зыкова

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