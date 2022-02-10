Губернатора Куйвашева высмеяли за признание, что он узнал о нехватке врачей из новостей

Очередной пост губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме снова вызвал бурную реакцию подписчиков. На этот раз сообщение главы региона касалось кадрового голода в здравоохранении, причем свой пост Евгений Владимирович неосторожно начал словами «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков».

Подписчиков этот оборот чрезвычайно позабавил. «J J J J чаще нужно новости читать там ещё куча проблем найдётся!!!» – написал губернатору seregatyulkin. С ним согласен пользователь classiccake_ekb: «Это нормально, что о нехватке медиков губернатор узнаёт из новостей?!». «В смысле «сегодня прочитал в новостях»?! До новостей об этом было неизвестно???» – удивляется katerina___mot.

Еще больше возмущения вызвали слова губернатора о том, что «пандемия подкосила медицину», и что сейчас необходимо «растить новое поколение медиков». Подписчики замечают, что проблемы со здравоохранением начались еще задолго до пандемии, и истинная причина нехватки медиков – т. н. оптимизация отрасли. «Нет, не пандемия подкосила . А оптимизация медицины! И страх избранников народных не исполнить указание по оптимизации», – пишет fedorovatatiana579. С ней согласен пользователь eka_vere: «Это не пандемия подкосила медицину, а ваши реформы в сфере здравоохранения!!» Пользователь uskova.en иронизирует: «Специалистов нет, но вы держитесь✊».

Сама подготовка студентов-медиков тоже вызывает вопросы, как и их перевод на дистант и направление на работу в кол-центры горячей линии 122. На это указывает, например, пользователь irinafok6: «Студенты медики должны в аудиториях сидеть и учить анатомию, латынь и др.предметы а не сидеть в колл-центрах телефонистами. И после этого вы хотите получить грамотных специалистов-врачей???» «Набираете студентов медиков, чтобы они учились на дистанте? Осторожно поколение, что купили дипломы уже работает, а скоро будет кто отучился на дистанте?» – пишет ya_svetlana77.

Кроме того, свердловчане сообщают губернатору, что бесплатно поступить в медицинский университет очень сложно. «Увеличьте количество бюджетных мест, конкурс огромный, при том что есть желающие а поступить невозможно... раз врачей нехватает почему у нас так мало мест для поступления, и к нам ещё едут и поступают аж из Дагестана и тп республик типа «стобальники»..все мы видели эти кадры и информацию как у них можно стать высокобальником, зато своих местных вы не берете из за огромного конкурса в итоге...» – сетует yana_bikbulatova. Очень многие предлагают увеличить набор на бюджетные места и одновременно вернуть распределение выпускников медуниверситета по небольшим городам и поселкам, как это было в советские времена.

Как уже сообщал «Новый День», задолго до пандемии, в августе 2019 года, в Свердловской области вспыхнул скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Евгений Куйвашев отреагировал на ситуацию постом в инстаграме. Он сообщил, что держит ситуацию на контроле и будет разбираться, где были допущены ошибки. В ответ на публикацию посыпались гневные комментарии свердловчан. Жители сообщили, что проблема с острой нехваткой врачей актуальна для всей Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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