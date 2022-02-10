Студенты-медики работают в call-центре без выходных, а учатся самостоятельно по учебникам

Студенты медицинского университета больше не могут посещать лекции. Теперь материал они изучают только по учебнику, а вместо пар сидят в кол-центре.

В классическом понимании студент медицинского университета очень много времени посвящает учебе: зубрит анатомию, изучает латынь и другие невероятно трудные предметы. Однако этой зимой процесс обучения будущих медиков изменился кардинально. Дело в том, что вместо занятий, пусть дистанционных, студенты по семь дней в неделю работают в call-центре. А учебный материал они должны проходить самостоятельно по книгам.

«Нас перевели на дистант в конце января, а второкурсников-педиатров отправили сидеть на телефоне, как бы вместо учебной практики, которая обычно летом проходит, – сообщила «Новому Дню» одна из студенток УГМУ. – Они работают по шесть часов в день, без выходных – семь дней в неделю. Но это не обычная летняя практика, где просто работают. Мы должны параллельно изучать учебный материал, а после «практики» сдавать по нему аттестацию. Такого раньше никогда не было».

Проблемы появились и у студентов пятого курса УГМУ, ребят отправляют на врачебную практику в феврале вместо июня из-за нехватки специалистов в области. Тем, кто поступил в вуз по целевому договору, необходимо уехать в регионы и работать там. При этом отсутствие жилья в тех городах, официальная работа в Екатеринбурге, семейные обстоятельства – не являются уважительной причиной для переноса практики. Как сообщила «Новому Дню» студентка университета, все, кто не поедет проходить практику по любой причине, будут считаться должниками, что грозит отчислением. Некоторым теперь придется уволиться с работы, ведь в деканате четко дали понять: если ты целевик – едешь помогать в тот городской округ, с которым у тебя договор.

Остальные студенты просто учатся на дистанте, но уже подозревают, что их тоже могут отправить на практику.

«Понятно, что нужна помощь и медиков не хватает, но, наверное, это не совсем верная стратегия, – выразила свое мнение студентка первого курса УГМУ Евгения. – Работать много и за бесплатно, параллельно с этим учить материал, а потом его еще и сдавать? У меня лично на такое не хватит сил».

Напомним, граждане раскритиковали Евгения Куйвашева за его пост про нехватку врачей в регионе. Помимо всего прочего, горожане недовольны, что студенты-медики учатся на дистанте и проходят практику в call-центре.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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