Пятикурсников медуниверситета отправляют работать в ковидные госпитали без зарплаты

Пятикурсников медицинского университета отправили работать в ковидные госпитали, при этом бесплатно и в принудительном порядке.

В редакцию «Нового Дня» обратился пятикурсник УГМУ Роман (имя изменено), молодой человек рассказал, что в скором времени направится работать в ковидный госпиталь в один из городов Свердловской области. Дело в том, что из-за резкого скачка заболеваемости в больницах региона не хватает врачей и медперсонала, поэтому студентам УГМУ сдвинули сроки практики с июля на февраль и направили их работать в больницы Екатеринбурга и городов области.

«В конце января нас «обрадовали» новостью, что практику переносят. Скинули списки с перечнем работы, и там практически не было врачебной практики, которая должна быть летом. Там можно было работать в регистратуре, в процедурном кабинете – это практика для младшего и среднего медперсонала, то есть у нас нет именно врачебной работы. Но причины-то все понятны, почему нас экстренно куда-то отправляют», – сообщил «Новому Дню» Роман.

Самого молодого человека сразу направили в больницу одного из городов Свердловской области, так как именно с той больницей у него заключен целевой договор. Оказалось, что молодой человек будет работать в ковидном госпитале непосредственно с больными.

«Я узнал, что буду брать анализы и лечить пациентов в ковидном госпитале. Защитные костюмы предоставят, но, насколько я понял, если заболею, то практику не зачтут, будет долг. Если заболею ковидом, то выплат, как медработнику, тоже не будет, потому что не буду устроен в эту больницу, да и практика не оплачиваемая, зато обязательная. Проходить ее обязаны все, – пояснил Роман. – Я слышал много возмущений по поводу этой незапланированной практики, что неудобно, кто-то работает, но я не особо недоволен. Пока работа не началась, может все и изменится, и я буду другим заниматься, а не ковидом. Но не хотелось бы работать, заболеть ковидом и получить за это долг».

«Новый День» запросил комментарий в Уральском государственном медицинском университете, пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, что в УГМУ это не первый случай недовольства студентов. Ранее мы писали, что второкурсники вуза сейчас проходят практику в call-центрах, а параллельно с этим должны самостоятельно изучать учебный материал, а позже сдавать по нему аттестацию.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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