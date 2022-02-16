Ректорат УГМУ: студенты сами согласились проходить практику в ковидном госпитале

Ректорат медицинского университета прокомментировал ситуацию со студентами, которых отправили в качестве практики работать в ковидные госпитали без оплаты труда. По версии администрации вуза, практиканты сами согласились на это.

Все началось с того, что с корреспондентом «Нового Дня» своей историей поделился пятикурсник УГМУ Роман (имя изменено). Молодого человека направили на практику в ковидный госпиталь одного из городов области, пообещав, что в случае заражения коронавирусом практика не будет засчитана.

В руководстве УГМУ эту информацию опровергли: «Участие студентов в оказании медицинской помощи пациентам с Covid-19 осуществляется только с согласия студента». Также в медицинском университете отметили, что практикантов в ковидные госпитали официально трудоустраивают, чтобы они, в случае заражения, имели выплаты от государства. Роман к данным заявлениям отнесся скептически: «Ну это по официальной версии так, а по факту – по-другому, обычная ситуация, правды не найти. Меня, на самом деле, больше зачет практики волнует», – пояснил молодой человек. Однако по этому поводу в УГМУ не дали конкретного ответа, сказали, что вопрос решается индивидуально с руководителем практики.

После практики студенты приступят к учебным занятиям, учебные часы переноситься не будут. «Это значит, что восполнять в июле не придется? Ну хоть одна хорошая новость», – порадовался Роман.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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