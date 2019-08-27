Свердловчане раскритиковали состояние областной медицины в инстаграме губернатора Куйвашева

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вчера отреагировал на массовое увольнение хирургов из двух больниц Нижнего Тагила постом в инстаграме. Глава региона сообщил, что держит ситуацию на контроле и будет разбираться, где были допущены ошибки. В ответ на публикацию посыпались гневные комментарии свердловчан. Жители сообщают, что проблема с острой нехваткой врачей актуальна для всей Свердловской области.

Несколько подписчиков попросили губернатора обратить внимание на ситуацию в Каменске-Уральском. «Хирургическое отделение отсутствует, рожениц доставляют в Екатеринбург на вертолете. Ужас!» – возмущается Ирина Ерофеева. Другой пользователь замечает, что в городе невозможно попасть на прием даже к лору, так как в больнице нет врачей узких специальностей.

На недоступность медицинской помощи жалуются жители Качканара, Алапаевска, Сысерти, Ивделя. В Новой Ляле «большие проблемы», в Богдановиче «полный бардак», а жители Тугулыма вынуждены ездить за лечением в Тюмень, пишут пользователи. Многие отмечают и перегруженность больниц в Екатеринбурге, где пациенты по несколько часов ждут в очереди на прием к врачу.

Жители Нижнего Тагила отмечают, что увольнение хирургов было закономерным. Врачи работали на износ, почти сутками жили в отделении, при этом в больницах не было современного оборудования. Один из подписчиков указал, что в Демидовской больнице врачи-патологоанатомы работают в разрушенных аварийных зданиях.

Добавим, что вчера ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль в курсе происходящего и ждет реакции региональных властей. После этого губернатор Евгений Куйвашев анонсировал срочное совещание с участием министра здравоохранения Андрея Цветкова, главврачей тагильских больниц, представителями профсоюзов врачей. Но дата проведения пока неизвестна. Сегодня с утра Цветков уехал в Нижний Тагил разбираться с причинами коллективного увольнения врачей.

Тагильские врачи об увольнениях

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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